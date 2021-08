Umfrage: Mehrheit für Einführung der 1G-Regel

Corona-Testaktion kostete weit über eine Milliarde Euro

In der Debatte um die Gratistests, für welche bislang über eine Milliarde Euro geflossen sein sollen, in Österreich will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ab November zumindest die „Wohnzimmertests“ aus dem Spiel nehmen. Die kostenlose Abgabe von Corona-Selbsttests durch die Apotheken soll Ende Oktober auslaufen: „Wir müssen den Menschen ausreichend Zeit geben, sich den 1. und 2. Stich zu holen.“ Er kündigte außerdem an, bis Ende Oktober auch zu evaluieren, wie es mit den kostenlosen Tests von asymptomatischen Personen in Apotheken und bei Hausärzten weitergeht.