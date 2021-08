Forscher entwickeln aufblasbare Roboterhand

Das Design erinnert an jenes des aufblasbaren Roboters „Baymax“ aus dem gleichnamigen Animationsfilm. Wie beim Androiden besteht die künstliche Hand aus dehnbarem Material - in diesem Fall dem kommerziellen Elastomer EcoFlex. Die Prothese besteht aus fünf ballonartigen Fingern, von denen jeder mit Fasersegmenten - ähnlich den Gelenkknochen in echten Fingern - verstärkt ist. Die biegsamen Finger sind schließlich mit einer 3D-gedruckten „Handfläche“ verbunden, die wie eine menschliche Hand geformt ist.