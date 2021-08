Türkis-Grün: Der entspannte Sommer trügt

Die Politik macht Sommerpause, zumindest offiziell. In den Parteizentralen der Koalition jedoch rauchen seit geraumer Zeit die Köpfe. Die mögliche Anklage des Bundeskanzlers schwebt wie ein Damoklesschwert über der Koalition. Auch wenn sich sowohl ÖVP als auch Grüne bemühen, betont entspannt zu wirken, sind sie es freilich nicht. Denn beide Parteien wissen, dass eine Anklage gegen den Regierungschef keine Kleinigkeit ist, die sich mit schön inszenierten Bildern wie beim Sommerministerrat in Reichenau an der Rax weglächeln lässt.