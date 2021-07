Ministerrat im Schloss: Türkis-grüne Sommerfrische

Jetzt, da die Zeit der völligen Corona-Fixierung vorbei scheint, will die Bundesregierung öffentlichkeitswirksam ihre To-do-Liste für den Herbst präsentieren. Geschehen soll dies via „Punktation“ im Ministerrat - und die Sitzung der in der Sommerpause zusammengetrommelten Minister wird nicht wie üblich im Kanzleramt, sondern im Schloss Reichenau an der Rax auf rund 500 Metern Seehöhe stattfinden. Details werden nicht erwartet, doch diskutiert werden jedenfalls einige Polit-Großbaustellen.