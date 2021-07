Justiz verteidigt Entscheidung zu Kurz-Befragung

ÖVP sieht „klares Signal in Richtung WKStA“

Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im Ibiza-U-Ausschuss, fühlte sich durch die Entscheidung des Justizministeriums bestätigt, wie er in einer Aussendung deutlich machte. Die Anordnung, Kurz von einem Richter vernehmen zu lassen, sei ein „klares Signal in Richtung der Staatsanwaltschaft“. Denn einzelne Staatsanwälte der WKStA hätten schon öfter gezeigt, „dass sie von Objektivität weit entfernt sind“, so Hanger. Der ÖVP-Abgeordnete war in den vergangenen Monaten immer wieder mit Angriffen auf die WKStA aufgefallen.