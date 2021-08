Gewessler: Ausbau der A3 bis Sopron wird gestoppt

S10-Lückenschluss in OÖ wird umgesetzt

Was den Lückenschluss der Schnellstraße S10 in Oberösterreich bis zur Staatsgrenze betrifft, kam das Ministerium im Zuge der Evaluierung zum Schluss, das Projekt mit kleineren Anpassungen und Verbesserungen umzusetzen. Das betreffe Lärmschutzmaßnahmen, sowie den Schutz von land- und forstwirtschaftlichen Flächen entlang der Trasse, heißt es aus dem Ministerium. Parallel dazu soll die Summerauer Bahn zu einer Hochleistungsstrecke ausgebaut werden. Bis 2023 werden hier seitens der ÖBB rund 70 Millionen Euro in moderne Bahnhöfe im unteren Mühlviertel investiert.