Frankreich rechnet mit 50 Mio. Sommerurlaubern

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie hofft Frankreich auf 50 Millionen ausländische Sommerurlauber in diesem Jahr. „Wir rechnen damit, in diesem Jahr 50 Millionen ausländische Touristen willkommen heißen zu können - gegenüber 35 Millionen im Vorjahr und 90 Millionen im Jahr 2019“, so Tourismus-Staatssekretär Jean-Baptiste Lemoyne der Zeitung „Journal du Dimanche“.