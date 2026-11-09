Bludesch: Pkw landet nach Beinahe-Crash in Bach

Schrecksekunde am Montagvormittag auf der Hauptstraße in Bludesch in Vorarlberg: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn und verfehlte nur knapp ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im Anschluss kam er von der Straße ab und landete in einem Bach.
Der Pkw-Lenker war gegen 10.30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und geriet plötzlich auf die falsche Straßenseite. Dabei kam es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.
Nach der brenzligen Situation verlor der Fahrer endgültig die Kontrolle über seinen Pkw: Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einen Wasser führenden Bachlauf.
Nach medizinischer Erstversorgung durch die Rettung vor Ort wurde der Unfalllenker ins Krankenhaus eingeliefert.
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