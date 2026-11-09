Bludesch: Pkw landet nach Beinahe-Crash in Bach

Schrecksekunde am Montagvormittag auf der Hauptstraße in Bludesch in Vorarlberg: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn und verfehlte nur knapp ein entgegenkommendes Fahrzeug. Im Anschluss kam er von der Straße ab und landete in einem Bach.