Flutwelle in Keller: „Fast wäre es das gewesen“

„Erinnerungen an meinen Großvater und Vater, alles verschwunden“

„Bei mir gibt es so ein Gittertor. Ich habe es offengelassen, weil ich eh schon was erwartet habe. Aber nicht in dieser Größenordnung. Wenn das zu gewesen wäre, wäre ich an der Gittertür gestorben und ersoffen. Bis zur Kellerdecke war alles total voll“, schildert Karl Miedler die Wucht der Wassermassen. „Eine richtige Wand kommt da auf dich zu - mit allen möglichen Materialien.“