NÖ: Hagel-Bombardement zerstörte Dutzende Dächer

Erneut sind am Montagabend schwere Unwetter über das Land gezogen. Besonders betroffen war in Niederösterreich der historische Ortskern der Wachau-Gemeinde Rossatz. Die niederprasselnden Hagelkörner erreichten Tennisball- bis Faustgröße und beschädigten laut Bilanz insgesamt 120 Dächer - 40 davon massiv. Bis in die Nacht dauerten die Arbeiten der Helfer an. Einmal mehr standen auch in Oberösterreich Hunderte Feuerwehrleute nach einem kurzen, aber überaus schweren Unwetter im Einsatz.