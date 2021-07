Hallein-Held: „In der Situation handelst einfach“

Das Hochwasser in Hallein sorgte am Wochenende für Bilder, die wohl niemand so schnell vergessen wird. Besonders ein Video ging im Netz viral: Alexander Eisenmann stürzte sich todesmutig in die Fluten, um seine Nachbarn zu retten, die von den Wassermassen mitgerissen worden waren. Kronehit sprach mit dem Helden von Hallein, der sich bescheiden gibt: „In so einer Situation handelst du einfach, da denkst du nicht nach.“