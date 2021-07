Hallein: „Wir haben Schäden in Millionen-Höhe“

Mit diesem Bild hat wohl niemand gerechnet: Hallein, Sonntag, 10.30 Uhr, Ecke Molnarplatz. Schaulustige spazieren an den Feuerwehrleuten vorbei, eine Helferin trägt schlammige T-Shirts aus der Boutique Hotspot heraus. Oder besser das, was von dem Modehaus übrig geblieben ist: Wie berichtet, entlud sich am Samstagabend eine Starkregenzelle mit 60 Litern Regen pro Quadratmeter binnen nur einer Stunde.