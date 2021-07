Orkan mit Hagel: Haus eingerissen, Auto getroffen

Petrus zürnte wieder! Orkanböen mit Starkregen und Hagel schlugen eine Schneise der Zerstörung vor allem durch den Bezirk Braunau in Oberösterreich. Dabei wütete der Sturm jeweils nur wenige Minuten. Das reichte, um in Eggelsberg ein Gebäude einzureißen. In Handenberg hätte ein Baum eine Autolenkerin fast erschlagen und Ausläufer des Sturms behinderten am Dachstein eine Rettungsaktion.