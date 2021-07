Nach Flut: Gewaltiges Loch klafft in Volksschule

Wo bis vor Kurzem junge Volksschüler ihre Bleistifte spitzten, hat sich nach den verheerenden Unwettern am Wochenende ein gewaltiges Loch aufgetan: Mitten in der VS Aggsbach-Dorf in Niederösterreich ist eine Zwischendecke eingestürzt, die Schäden sind immens. Jetzt hilft das Bundesheer mit den Melker Pionieren bei den Aufräumarbeiten.