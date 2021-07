Machen Sie einen Spaziergang im Herzen Dalmatiens

Türkisgrüne Wasserfälle im Nationalparks Krka

Tausend Grüntöne, wunderschöne Melodien der Wasserfälle, Vogelgezwitscher und zahlreiche Sehenswürdigkeiten erwarten Sie im Nationalpark Krka, unweit von Šibenik, in der Nähe von Skradin, wo sich der Haupteingang des Parks befindet. Vergessen Sie auf gar keinen Fall die Badesachen, denn am schönsten Wasserfall, dem Skradinski Buk, ist das Schwimmen erlaubt. Genießen Sie eine wohltuende Erfrischung in einem der schönsten Nationalparks Europas.