Hacker legen Produktion bei Sattler-Gruppe lahm

Wegen einer Cyber-Attacke steht die Produktion des steirischen Textil-Spezialisten Sattler aus Gössendorf nahe Graz seit Samstag an allen Standorten still. Der Angriff verursache massive Störungen innerhalb der IT-Infrastruktur der gesamten Gruppe, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Konkret handle es sich um einen externen Zugriff auf einzelne IT-Systeme. Derzeit sei weder eine Produktion möglich noch die Bearbeitung von Aufträgen oder die Abwicklung von Lieferungen.