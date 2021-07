Anstieg bei Aufgriffen bereitet große Sorgen

„Geschniegelt, gestriegelt, geschnäuzt und gekampelt“ – so werden die 17 jungen Männer beschrieben, die am Montagnachmittag in Rechnitz umherliefen. Der Landwirt, der sie als einer der Ersten gesehen hatte: „Alle waren picobello gekleidet.“ Sie haben nicht den Eindruck gemacht, Flüchtlinge in Not zu sein, wie Beobachter des Bundesheereinsatzes angaben.