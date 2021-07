Schlepper verhaftet: 343 Aufgriffe in einer Woche

Spezielle Gruppen in Bezirken

Auf aktuelle Entwicklungen ist mit Maßnahmen längst reagiert worden. „Unsere speziellen Gruppen, die in den Bezirken eingerichtet wurden, gehen gezielt gegen Schlepper vor. Auch ist die Zusammenarbeit vor allem mit den ungarischen Behörden jetzt noch intensiver“, so der Landespolizeidirektor: „Abgesehen von gut organisierten Schwerpunktaktionen, setzen wir verstärkt auf die technischen Ressourcen wie Drohnen und Nachtsichtgeräte.“