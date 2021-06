Fast kein Tag ohne: Aufgriffe an Grenze steigen

Sorge um ungarische Pläne

Nach dem Bekanntwerden neuer Migrationsvorhaben für Ungarn sieht sich FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz in seiner Forderung, das Asyl- und Fremdenrecht in Österreich zu verschärfen, bestätigt: „Immer mehr EU-Staaten sehen die ansteigende Problematik im Asylwesen und handeln danach. Neben Griechenland und Dänemark geht nun Premierminister Orbán noch einen Schritt weiter. Er will jede Art von Migration für zwei Jahre verbieten.“