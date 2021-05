Zahl der Aufgriffe binnen einer Woche verdoppelt

Immer mehr Aufgriffe

Am Wochenende sind in der Hotspot-Region rund um Deutschkreutz, Lutzmannsburg und Nikitsch erneut 44 Migranten entdeckt und aufgegriffen worden. „Es ist höchste Zeit, dass darauf reagiert wird. Während das Bundesheer seine Aufgaben mit genügend Soldaten abdecken und planmäßig erfüllen kann, sollte der Personalstand bei der Polizei für die Einsätze an der Grenze rasch aufgestockt werden“, fordert der Bürgermeister.