Porsche ruft 43.000 Taycan in die Werkstatt

Der Fehler sei bei der internen Fahrzeugerprobung aufgefallen und bisher nur bei einigen wenigen Autos aufgetreten. In der Werkstatt müssen nach Unternehmensangaben die Software der Leistungselektronik und des Motorsteuergeräts überprüft und aktualisiert werden. In Deutschland werden etwa 3400 Autos zurückgerufen, in Österreich sind es nach Auskunft von Porsche Austria 267 Stück.