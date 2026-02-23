Skifahrer lag stundenlang unentdeckt im Schnee

Schwierige Rettung

Der Rettungshubschrauber Christophorus 3 flog zum Stuhleck, konnte aber aufgrund des Nebels nur im unteren Teil des Skigebiets landen. Die Alpinpolizei und die Pistenrettung der Bergbahnen mussten den Mann aus dem schwierigen Terrain retten – auch aufgrund der Witterung gestaltete sich der Einsatz „äußerst umständlich und langwierig“, so die Polizei.