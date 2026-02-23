Skifahrer lag stundenlang unentdeckt im Schnee

Am Stuhleck (Steiermark) ist am Sonntag ein junger Skifahrer im freien Gelände gestürzt. Er lag fast zwei Stunden im Schnee, bevor andere Skifahrer auf ihn aufmerksam wurden. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt zu einem Krankenhaus geflogen.
Der 18-jährige Tscheche dürfte am frühen Nachmittag alleine ins freie Gelände am Stuhleck gefahren sein. Wegen der Schneeverwehungen und der schlechten Sicht kam er dort wohl zu Sturz. Er verletzte sich schwer am Oberschenkel, schreibt die Polizei.
Erst nach eineinhalb bis zwei Stunden fanden vorbeikommende Skifahrer den jungen Mann dort. Da war der Skifahrer bereits reglos. Der Zeuge alarmierte die Rettungsleitstelle.
Schwierige Rettung
Der Rettungshubschrauber Christophorus 3 flog zum Stuhleck, konnte aber aufgrund des Nebels nur im unteren Teil des Skigebiets landen. Die Alpinpolizei und die Pistenrettung der Bergbahnen mussten den Mann aus dem schwierigen Terrain retten – auch aufgrund der Witterung gestaltete sich der Einsatz „äußerst umständlich und langwierig“, so die Polizei.
Der 18-Jährige wurde zuerst notfallmedizinisch versorgt und dann zum Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.
Die Polizei bittet Zeugen und jene Skifahrer, die den Notruf gewählt haben, sich zu melden: Polizeiinspektion Bruck an der Mur, 059133/6200.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.