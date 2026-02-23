Vorteilswelt
England-Liga-TICKER

LIVE ab 21 Uhr: Everton gegen Manchester United

Premier League
23.02.2026 10:59
Gibt’s heute den nächsten Sieg für Manchester United unter Interimscoach Michael Carrick?
Gibt's heute den nächsten Sieg für Manchester United unter Interimscoach Michael Carrick?
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

27. Spieltag in der Premier League: Everton empfängt Manchester United. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Der Siegeslauf von Manchester United ging zwar zuletzt nach vier Siegen in Folge mit einem 1:1 bei Nachzügler West Ham United zu Ende, am generell positiven Trend unter Interimstrainer Michael Carrick konnte aber auch dieses Remis nichts ändern. Seit dem Amtsantritt des langjährigen „Red Devils“-Spielers am 13. Jänner stehen bei dem Klub aus Manchester vier Siege und eben ein Remis zu Buche.

Everton ist Mittelmaß schlechthin
Everton ist aktuell als Zehnter der Premier League sozusagen Mittelmaß schlechthin – mit zehn Siegen, sieben Remis und neun Niederlagen, auch das Torverhältnis ist praktisch ausgeglichen. Über einen Heimsieg konnte man sich bei den „Toffees“ allerdings seit über zwei Monaten nicht mehr freuen: Gegen Nottingham Forest gelang am 6. Dezember (!) mit einem 3:0 der bislang letzte Dreier im heimischen Hill Dickinson Stadium ...

Premier League
23.02.2026 10:59
