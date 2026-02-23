LIVE ab 21 Uhr: Everton gegen Manchester United

Everton ist Mittelmaß schlechthin

Everton ist aktuell als Zehnter der Premier League sozusagen Mittelmaß schlechthin – mit zehn Siegen, sieben Remis und neun Niederlagen, auch das Torverhältnis ist praktisch ausgeglichen. Über einen Heimsieg konnte man sich bei den „Toffees“ allerdings seit über zwei Monaten nicht mehr freuen: Gegen Nottingham Forest gelang am 6. Dezember (!) mit einem 3:0 der bislang letzte Dreier im heimischen Hill Dickinson Stadium ...