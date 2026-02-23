Findet verstoßener Makake endlich echte Freunde?

Plüschtier immer noch sein treuer Begleiter

Obwohl der kleine „Punch“ immer mehr in die Gruppe eingebunden wird, hängt er noch sichtlich an den Zoomitarbeitern. Sobald sie das Gehege betreten, springt er an einem der Männer hoch, klammert sich an ihn und lässt ihn nicht mehr los. Auch von seinem Plüsch-Affen kann er bisher nicht ablassen – Er schleift ihn immer noch ständig mit. Doch die Pfleger sind zuversichtlich, „Punch-Kun“ könne bald ein normales Affenleben führen.