Porsche Taycan Cross Turismo: SUV für Sportfans

Die serienmäßige Luftfederung hievt den Wagen deshalb grundsätzlich zwei Zentimeter höher, rings um die Gürtellinie gibt es rustikale Schutzplanken, die Radläufe sind mit Kunststoff verkleidet und an Bug und Heck deuten neue Schürzen mehr Schutz für die Weichteile unter dem Wagenboden an. Außerdem bietet Porsche den Cross Turismo - allen aerodynamischen Bedenken zum Trotz - auch mit einer Dachreling an, sodass die Freizeitgesellschaft Räder oder Ski schultern kann.