Premiere in Wien

Erleben Sie Disney Pixars „Hoppers“ vorab im Kino

13.02.2026 09:17
krone.at
Von krone.at

Was wäre, wenn wir Tiere wirklich verstehen könnten? In Disney Pixars neuer Animationskomödie „Hoppers“ wagt Tierfreundin Mabel den Sprung in einen künstlichen Tierkörper und erlebt das Leben am Teich aus nächster Nähe. Ab 5. März ist der Film im Kino zu sehen und mit etwas Glück können Sie schon vorab bei der Österreich-Premiere dabei sein. 

Die Geschichte führt mitten hinein in eine Hightech-Welt, in der menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere übertragen werden kann. Mabel nutzt die Erfindung, um direkt mit ihren geliebten Vierbeinern, Vögeln und Insekten zu kommunizieren und entdeckt dabei Absprachen, Rivalitäten und Freundschaften, die im Verborgenen des Tierreichs ablaufen.

(Bild: © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)

Während sie undercover im Fell eines Bibers unterwegs ist, wird der Teich zur kleinen Gesellschaft im Miniaturformat. Machtfragen, Loyalität und der Umgang mit der Natur werden ebenso verhandelt wie familiäre Bindungen und Mut, Verantwortung zu übernehmen. So entsteht ein Film, der jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer mit vielen Gags abholt und Erwachsenen zugleich Stoff zum Nachdenken bietet.

(Bild: © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.)

Ein Animationsabenteuer über Nähe zur Natur
 Zwischen rasanter Action und leiseren Momenten der Selbstfindung zeigt das Leinwanderlebnis, wie sich der Blick auf Tiere verändert, wenn man ihnen wirklich zuhört. Humorvolle Szenen wechseln sich mit anrührenden Begegnungen ab, wenn Mabel lernen muss, wann Eingreifen hilft und wann Vertrauen in die eigene Umgebung gefragt ist.

Mitmachen & gewinnen
Mit krone.tv können Sie schon vorab den Film erleben. Am 3. März findet die Österreich-Premiere von Disney Pixars neuestem Hit im Dolby Cinema Premium-Saal im Cineplexx Millennium City stattund Sie können dabei sein. Wir verlosen für die Premiere 35x2 Tickets.

„Hoppers“ Premiere

Wann: 03.03.2026
Wo: Cineplexx Millennium City
Kartenausgabe: 17:00 – 17:45 Uhr
Filmstart: 18:00 Uhr

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24.02, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“ -Briefing Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

