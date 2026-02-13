Erleben Sie Disney Pixars „Hoppers“ vorab im Kino

Was wäre, wenn wir Tiere wirklich verstehen könnten? In Disney Pixars neuer Animationskomödie „Hoppers“ wagt Tierfreundin Mabel den Sprung in einen künstlichen Tierkörper und erlebt das Leben am Teich aus nächster Nähe. Ab 5. März ist der Film im Kino zu sehen und mit etwas Glück können Sie schon vorab bei der Österreich-Premiere dabei sein.