Heftiger Zusammenprall

Vom Platz getragen! England-Kicker droht WM-Aus

Fußball International
23.02.2026 09:54
Ruben Loftus-Cheek hat sich bei einem Zusammenprall schwer verletzt.
Ruben Loftus-Cheek hat sich bei einem Zusammenprall schwer verletzt.(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schlimme Szenen im Spiel Milan gegen Parma! Milan-Kicker Ruben Loftus-Cheek musste nach einem heftigen Zusammenprall minutenlang behandelt und schließlich ins Spital gebracht werden. Dem Engländer droht nun das WM-Aus. 

Dabei hatte sich der englische Mittelfeldspieler erst zuletzt wieder in den Kader von Nationaltrainer Thomas Tuchel gekämpft und durfte sich berechtigte Hoffnungen auf einen WM-Kaderplatz machen. Dieser Traum könnte nun jäh geplatzt sein.

Muss operiert werden
Denn der 30-Jährige prallte am Sonntagabend in der 7. Minute mit Parma-Torwart Edoardo Corvi zusammen. Mit blutigem Gesicht blieb der Engländer schließlich auf dem Rasen liegen. Nach mehreren Minuten Behandlung wurde er mit fixiertem Nacken vom Spielfeld getragen. 

Er sei allerdings jederzeit bei Bewusstsein gewesen. Italienische Medien berichten nun, dass Loftus-Cheek einen gebrochenen Zahn und einen Kieferbruch erlitten habe. Der Milan-Kicker müsste sich nun einer Operation unterziehen und dürfte danach mehrere Wochen oder sogar Monate ausfallen. Eine mögliche WM-Teilnahme wird für ihn also ein Wettlauf mit der Zeit. 

