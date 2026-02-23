Vom Platz getragen! England-Kicker droht WM-Aus

Er sei allerdings jederzeit bei Bewusstsein gewesen. Italienische Medien berichten nun, dass Loftus-Cheek einen gebrochenen Zahn und einen Kieferbruch erlitten habe. Der Milan-Kicker müsste sich nun einer Operation unterziehen und dürfte danach mehrere Wochen oder sogar Monate ausfallen. Eine mögliche WM-Teilnahme wird für ihn also ein Wettlauf mit der Zeit.