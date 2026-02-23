Vorteilswelt
Viele Fragezeichen

Neues Zoll-Chaos heizt den Goldpreis wieder an

Wirtschaft
23.02.2026 09:44
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die zurückgekehrte Unsicherheit rund um die US-Zölle hat zum Wochenstart die Preise für Gold und Silber nach oben getrieben. Und ein Ende scheint nicht in Sicht: Experten zufolge bleiben infolge von Donald Trumps neuem Zollchaos viele Fragezeichen.

0 Kommentare

Für eine Feinunze Silber (31,1 Gramm) wurden in der Früh 85,47 Dollar bezahlt. Damit bewegt sich der Preis auf dem Niveau von Mitte Februar. Eine Feinunze Gold kostete 5.127 Dollar (4.357 Euro). Hier wurde im Handelsverlauf mit 5.177 Dollar der höchste Stand seit Ende Jänner erreicht.

Zuletzt ließ der Schwung aber insbesondere bei Silber wieder nach. Grund für die jetzigen Preissprünge bei den Edelmetallen sind die jüngsten Entwicklungen im Zollstreit der USA mit dem Rest der Welt.

Nach der am Freitag verkündeten Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen Teile der Zollpolitik von Präsident Donald Trump legte dieser mit einem neuen Zollsatz nach. Der Republikaner kündigte am Samstag auf der Plattform Truth Social einen weltweiten Zoll auf Importe in die USA von 15 Prozent an – statt der kurz davor bereits veranschlagten 10 Prozent. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes, auf das er sich beruft, voll aus.

Trumps Reaktion auf seine juristische Zollniederlage sorgt für Unsicherheit.
Trumps Reaktion auf seine juristische Zollniederlage sorgt für Unsicherheit.(Bild: APA/AFP/KroneKREATIV)
Lesen Sie auch:
Das Weiße Haus in den USA
Trumps Zoll-Debakel
USA: Handelsabkommen gelten trotz Urteil weiter
22.02.2026
„Voll zulässig“
Trump verhängt jetzt neuen weltweiten Zollsatz
21.02.2026

„Die Unsicherheit hat sich wieder einmal erhöht, was deutlich am Goldpreis und noch stärker bei Silber abzulesen ist“, schrieben die Experten der Dekabank. Anleger griffen damit bei den Edelmetallen zu, die oft in turbulenten Zeiten als Depotabsicherung gefragt sind. Hinzu kommt, dass der Euro auf die jüngsten Entwicklungen mit Kursgewinnen zum US-Dollar reagierte. Damit werden Gold und Silber, die in Dollar notieren, für die Anleger günstiger; auch dadurch stieg die Edelmetall-Nachfrage.

„Ganze Reihe von Fragezeichen“
Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank äußerte sich ähnlich: „Da die USA in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Ländern Handelsabkommen geschlossen haben, stellt sich nun die Frage, was denn nun eigentlich gilt.“ Eigentlich sollte der Handelsausschuss des EU-Parlaments am Dienstag die mit den USA vereinbarten Zollvereinbarungen absegnen, nun wird es aber zunächst am Montag eine Sondersitzung des EU-Verhandlungsteams geben.

„Zu Wochenbeginn gibt es also eine ganze Reihe an Fragezeichen“, fuhr Gitzel fort. Besonders schwer wiege die Situation für Unternehmen, die aktuell Waren in die USA versenden. Unter welchen Bedingungen ihre Güter über den Atlantik gehen, ist ungewiss. Die Unsicherheiten könnten im schlimmsten Falle dazu führen, dass Waren zurückgehalten werden. Der globale Güterhandel bleibt damit Gitzel zufolge belastet. In den meisten Weltregionen werde man deshalb auf die Aktivierung binnenwirtschaftlicher Kräfte setzen.

Viele Fragezeichen
Neues Zoll-Chaos heizt den Goldpreis wieder an
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Trumps Zoll-Debakel
USA: Handelsabkommen gelten trotz Urteil weiter
Hinweispflicht
Nationalrat beschließt „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“
„Krone“-Gastkommentar
Wahrer Rekordmeister: Bei Rapid brennt der Hut
