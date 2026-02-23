Wichtiges Indiz! Comeback von Tennis-Legende?

Seit 2022 nicht mehr angetreten

„Sie trainiert mit vielen Sparringspartnern – Männern“, sagte er in einem Interview mit der Sportzeitung L‘Equipe. „Sie hat auch schon mit Alycia Parks, einer guten Freundin von ihr aus Südflorida, gespielt. Deshalb habe ich keinen Zweifel an ihrem Comeback.“ Zunächst habe er gedacht, sie wolle vielleicht mit Venus Doppel spielen. „Aber wir reden hier nicht nur über Doppel. Sie gibt alles. Wenn sie nicht glauben würde, dass sie mit den Besten mithalten könnte und auch Matches gewinnen kann, würde sie es nicht tun.“