Die Bestseller der größten Automärkte der Welt

Indien: Maruti Suzuki Dzire – das heimliche Verlangen

Indien ist so etwas wie der schlafende Riese im automobilen Kosmos, der Boom-Markt, auf dem jeder auf den Boom wartet. Zwar gibt es dort kein explosives Wachstum wie lange Zeit in China, aber dafür ein kontinuierliches und mittlerweile steht der Subkontinent mit über fünf Millionen Neuzulassungen solide auf Platz drei der Weltrangliste. Und trotzdem kennt kaum jemand die Autos, mit denen dieses Wachstum gelungen ist. Ja, dass Maruti Suzuki den Markt dominiert, das hat sich herumgesprochen. Dass die Koreaner dort gut im Geschäft sind und dass es auch für den VW-Konzern dort gut läuft, seit Skoda den Hut aufhat, ist ebenfalls bekannt. Aber wer kennt schon den Suzuki Dzire? Dabei ist die kleine Limousine, deren Namen phonetisch an das ungestillte Verlangen der aufsteigenden Mittelschicht appelliert, mit über 200.000 Einheiten knapp vor SUV-Konkurrenten wie Hyundai Creta oder Tata Nexon der Bestseller in Delhi und Mumbai.