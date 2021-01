Jetzt kommt der Porsche Taycan zum halben Preis!

Basis-Taycan ist Drift-Weltmeister

In Sachen Ausstattung muss man natürlich Abstriche machen, wenn man das so nennen möchte. Denn im Grunde spricht nichts gegen ein Stahlfahrwerk statt eines adaptiven Luftfahrwerks, auch den Verzicht auf eine Allradlenkung kann man verschmerzen. Gerade wenn man sich als Purist sieht. und in dem Fall sind vor allem die alleinig angetriebenen Hinterräder das schlagende Kaufargument. Was in dieser Konfiguration möglich ist, zeigt, dass es diese Version ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat, mit dem längsten Drift eines Elektrofahrzeugs: Der Taycan legte exakt 42,171 Kilometer nonstop in Querfahrt zurück.