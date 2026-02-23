Vermieter schlug Alarm
Vierköpfige Familie tot in Oberbayern aufgefunden
Die Polizei in Oberbayern hat am Freitagabend eine schockierende Entdeckung machen müssen. In einem Wohnhaus in Strullendorf wurden die Leichen einer vierköpfigen Familie entdeckt. Unter den Toten befinden sich Kinder im Alter von sechs und 14 Jahren.
Der Vermieter der Familie hatte sich Sorgen gemacht, weil er niemanden erreichen konnte – er alarmierte die Polizei. Als Beamte gegen 19 Uhr bei dem Mehrfamilienhaus ankamen, fanden sie eine verschlossene Wohnung vor.
Als die Tür von der Exekutive geöffnet wurde, bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen: Alle Bewohner wurden offenbar erschossen, darunter ein 52-jähriger Mann, dessen 49-jährige Ehefrau und die Kinder (6, 14).
Mann besaß mehrere Schusswaffen
Die Polizei vermutet, dass der 52-Jährige erst seine Gattin, dann seinen 14-jährigen Sohn und seine sechsjährige Tochter getötet hatte. Danach dürfte er sich selbst erschossen haben. Der Mann hatte laut deutschen Medien eine waffenrechtliche Erlaubnis und mehrere Schusswaffen besessen. Es gibt keine Hinweise, dass noch andere Menschen an der Tat beteiligt waren.
Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen, um die Hintergründe der Tragödie aufzuklären.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
