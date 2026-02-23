Vierköpfige Familie tot in Oberbayern aufgefunden

Mann besaß mehrere Schusswaffen

Die Polizei vermutet, dass der 52-Jährige erst seine Gattin, dann seinen 14-jährigen Sohn und seine sechsjährige Tochter getötet hatte. Danach dürfte er sich selbst erschossen haben. Der Mann hatte laut deutschen Medien eine waffenrechtliche Erlaubnis und mehrere Schusswaffen besessen. Es gibt keine Hinweise, dass noch andere Menschen an der Tat beteiligt waren.