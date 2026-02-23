Vorteilswelt
Trump mag ihn nicht

Ausgerechnet Bad Bunny: Pannen-Posting von Melania

Außenpolitik
23.02.2026 11:02
US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania bei einem Dinner im Weißen Haus.
US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania bei einem Dinner im Weißen Haus.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das wird Donald Trump gar nicht gefallen: Ehefrau Melania hat ein Posting auf Instagram ausgerechnet mit einem Lied von Bad Bunny unterlegt. Dabei kann der US-Präsident den Sänger überhaupt nicht ausstehen und hat vor knapp zwei Wochen über dessen Auftritt beim Super Bowl gewütet.

0 Kommentare

Melania Trump teilte am Samstag einen Clip mit Fotos von einem Kleid, welches sie vergangenes Jahr bei der zweiten Amtseinführung ihres Mannes getragen und nun an ein Museum gestiftet hatte. Musikalisch untermalt war der Eintrag mit dem Bad-Bunny-Hit „DtMF“.

„Niemand versteht ein Wort“
Donald Trump hatte erst 9. Februar seinen Ärger über den Latino-Sänger ausgedrückt. Den damaligen Pausenauftritt Bad Bunnys beim Super Bowl bezeichnete Trump als „Schlag ins Gesicht“ für die USA und als eine der schlechtesten Halbzeitshows, die er jemals gesehen habe, denn: „Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt.“

Bad Bunny singt vor allem auf Spanisch
Bei seiner Show, die das „böse Häschen“ fast ausschließlich auf Spanisch bestritt, füllte ein detailreiches Set mit puerto-ricanischen Alltagsszenen mit zahlreichen Tänzern, Statisten und Star-Gästen das Spielfeld. Dabei sparte er nicht mit politischen Botschaften, die an den Gemeinschaftssinn unter Amerikanern und die Zugehörigkeit der Latinos appellierten.

Melanias Posting kleine PR-Panne für Donald
Warum Melania Trump ausgerechnet Bad Bunnys Musik für ihr Posting wählte ist nicht klar. War es Unachtsamkeit, Zufall oder eine Message an ihren Ehemann? Jedenfalls ist es eine PR-Panne für den Präsidenten, der am Samstag im Weißen Haus einen gemeinsamen Auftritt mit seiner Gattin absolvierte.

Donald Trump und Bad Bunny gemeinsam auf einem Graffito.
Donald Trump und Bad Bunny gemeinsam auf einem Graffito.(Bild: AP/Emilio Morenatti)

Während die gebürtige Slowenin mit ihrem ungeschickt anmutenden Posting auf Instagram für Gesprächsstoff und mit großer Wahrscheinlichkeit für eine gehörige Portion Unmut bei ihrem Ehemann sorgt, hat sich Bad Bunny selbst einen Tag nach dem Super Bowl von dort zurückgezogen und sämtliche Beiträge von seinem Profil gelöscht. Ohne Angabe von Gründen und sehr zur Überraschung seiner 53-Millionen Follower ...

Ungeschminkte Kritik an ICE-Beamten
Bad Bunny, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heißt und auf der zu den USA gehörenden Karibikinsel Puerto Rico geboren wurde, ist ein ausgesprochener Kritiker von Trumps Politik. Aus Protest gegen die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE verzichtete er zuletzt etwa auf Konzerte in den Vereinigten Staaten.

Lesen Sie auch:
Bad Bunny trat in der Halftime Show auf.
Auftritt im Super Bowl
128 Millionen Menschen sahen Show von Bad Bunny
11.02.2026
Wegen Trump?
Bad Bunny löscht nach Super Bowl sein Instagram
09.02.2026

„Wir sind keine Wilden, wir sind Amerikaner“
Schon bei der Verleihung der Grammy-Awards, wo er unter anderem den Preis für das beste Album erhielt, sagte er: „Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner.“ Die Gäste im Saal reagierten mit Standing Ovations, Jubel und langem Applaus. Seine Auszeichnung widmete er „all den Menschen, die ihre Heimat, ihr Land verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen“.

Außenpolitik
23.02.2026 11:02
