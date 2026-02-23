Ausgerechnet Bad Bunny: Pannen-Posting von Melania

„Wir sind keine Wilden, wir sind Amerikaner“

Schon bei der Verleihung der Grammy-Awards, wo er unter anderem den Preis für das beste Album erhielt, sagte er: „Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Fremden, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner.“ Die Gäste im Saal reagierten mit Standing Ovations, Jubel und langem Applaus. Seine Auszeichnung widmete er „all den Menschen, die ihre Heimat, ihr Land verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen“.