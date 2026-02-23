Starb bei Frauenbewegung: U2 widmet Iranerin Song

Wegen sichtbarer Haarsträhnen festgenommen

Die Frauenbewegung wurde durch den Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini ausgelöst. Die 23-Jährige war in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil Haarsträhnen unter ihrem Kopftuch zu sehen waren. Kurz darauf schied sie im Polizeigewahrsam aus dem Leben. Laut offiziellen Angaben starb sie eines natürlichen Todes. Kritiker hingegen behaupten, sie sei von der Sittenpolizei getötet worden.