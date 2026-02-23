Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Müllauto überrollt

76-Jährige überlebt, aber Unterschenkel abgetrennt

Wien
23.02.2026 09:59
Dr. Alfred Boran steht als Rechtsberater hinter Unfallopfer Silvia H. (76).
Dr. Alfred Boran steht als Rechtsberater hinter Unfallopfer Silvia H. (76).(Bild: Christoph Matzl)
Porträt von Christoph Matzl
Von Christoph Matzl

Auf einer Kreuzung in Wien übersah der Lenker eines Müllwagens eine Frau, die die Straße auf dem Schutzweg überquerte – der tonnenschwere Lkw überrollte das Bein der 76-Jährigen.

0 Kommentare

Frau Silvia H. ist vom Schicksal gebeutelt. Schließlich wurde ihr im Herbst des Vorjahres bei einem grauenhaften Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt der linke Unterschenkel abgetrennt. Die Hinterreifen eines tonnenschweren Müllautos hatten ihr Bein überrollt. Nur dank einer perfekten Rettungskette samt ÖAMTC-Rettungsflug konnten die Ärzte im AKH zwar das Leben der gebürtigen Wienerin retten, doch das linke Bein musste vom Knie abwärts amputiert werden. Seither liegt sie im Krankenhaus.

„Nach Tod meines Sohnes schaffe ich auch das“
„Erinnern kann ich mich an überhaupt nichts mehr. Erst als mir die Ärzte und Pflegerinnen hier im Spital behutsam vom Unfall erzählt haben, wurde mir klar, dass mein Leben nun schwer zu bewältigen sein wird“, so die Frau, die ihr ganzes Arbeitsleben lang als Ordinationshilfe gearbeitet hat.

Trotz der Amputation hat Frau Silvia ihren Lebenswillen keinesfalls aufgegeben. „Ich habe schon den Tod meines Sohnes überstehen müssen. Da werde ich das jetzt auch noch schaffen“, zeigt sie sich kämpferisch und lächelt im Rollstuhl.

Der Horrorunfall ereignete sich an einer Kreuzung in Wien-Donaustadt.
Der Horrorunfall ereignete sich an einer Kreuzung in Wien-Donaustadt.(Bild: Christoph Matzl)

Unfallopfer kämpft nun um Parterre-Wohnung
Allerdings gilt es, nach dem Verlassen des Krankenhauses zwei absurde Probleme zu bewältigen. Denn trotz Anfrage soll H. ihre Gemeindewohnung im dritten Stock nicht gegen ein Parterre-Appartement tauschen können. Zudem erhielt sie schriftliche Nachricht, dass sie nicht für eine Rehabilitation geeignet sei. Dagegen wird sich H. jedoch wehren. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Dr. Alfred Boran und der „Krone“ wird sie für eine Wohnung im Erdgeschoß sowie eine Reha kämpfen. Wien ist ja bekanntlich anders – hoffentlich positiv! Wir werden berichten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.02.2026 09:59
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wien
ÖAMTCAKH
SchutzwegHerbstKrankenhaus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
7° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Mehr Wien
Premiere in Wien
Erleben Sie Disney Pixars „Hoppers“ vorab im Kino
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Von Müllauto überrollt
76-Jährige überlebt, aber Unterschenkel abgetrennt
Unwiederbringlich
Mindestsicherung: Jährlich verschwinden 400.000 €
Krone Plus Logo
Nach 1:2 in Altach
Austria auf Spurensuche: „Kamen in keinen Flow“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine