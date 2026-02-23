76-Jährige überlebt, aber Unterschenkel abgetrennt

Auf einer Kreuzung in Wien übersah der Lenker eines Müllwagens eine Frau, die die Straße auf dem Schutzweg überquerte – der tonnenschwere Lkw überrollte das Bein der 76-Jährigen.
Frau Silvia H. ist vom Schicksal gebeutelt. Schließlich wurde ihr im Herbst des Vorjahres bei einem grauenhaften Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt der linke Unterschenkel abgetrennt. Die Hinterreifen eines tonnenschweren Müllautos hatten ihr Bein überrollt. Nur dank einer perfekten Rettungskette samt ÖAMTC-Rettungsflug konnten die Ärzte im AKH zwar das Leben der gebürtigen Wienerin retten, doch das linke Bein musste vom Knie abwärts amputiert werden. Seither liegt sie im Krankenhaus.
„Nach Tod meines Sohnes schaffe ich auch das“
„Erinnern kann ich mich an überhaupt nichts mehr. Erst als mir die Ärzte und Pflegerinnen hier im Spital behutsam vom Unfall erzählt haben, wurde mir klar, dass mein Leben nun schwer zu bewältigen sein wird“, so die Frau, die ihr ganzes Arbeitsleben lang als Ordinationshilfe gearbeitet hat.
Trotz der Amputation hat Frau Silvia ihren Lebenswillen keinesfalls aufgegeben. „Ich habe schon den Tod meines Sohnes überstehen müssen. Da werde ich das jetzt auch noch schaffen“, zeigt sie sich kämpferisch und lächelt im Rollstuhl.
Unfallopfer kämpft nun um Parterre-Wohnung
Allerdings gilt es, nach dem Verlassen des Krankenhauses zwei absurde Probleme zu bewältigen. Denn trotz Anfrage soll H. ihre Gemeindewohnung im dritten Stock nicht gegen ein Parterre-Appartement tauschen können. Zudem erhielt sie schriftliche Nachricht, dass sie nicht für eine Rehabilitation geeignet sei. Dagegen wird sich H. jedoch wehren. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Dr. Alfred Boran und der „Krone“ wird sie für eine Wohnung im Erdgeschoß sowie eine Reha kämpfen. Wien ist ja bekanntlich anders – hoffentlich positiv! Wir werden berichten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.