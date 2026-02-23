76-Jährige überlebt, aber Unterschenkel abgetrennt

Unfallopfer kämpft nun um Parterre-Wohnung

Allerdings gilt es, nach dem Verlassen des Krankenhauses zwei absurde Probleme zu bewältigen. Denn trotz Anfrage soll H. ihre Gemeindewohnung im dritten Stock nicht gegen ein Parterre-Appartement tauschen können. Zudem erhielt sie schriftliche Nachricht, dass sie nicht für eine Rehabilitation geeignet sei. Dagegen wird sich H. jedoch wehren. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Dr. Alfred Boran und der „Krone“ wird sie für eine Wohnung im Erdgeschoß sowie eine Reha kämpfen. Wien ist ja bekanntlich anders – hoffentlich positiv! Wir werden berichten.