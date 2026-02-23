Rapid-Sportchef Katzer: „Der Weg ist der richtige“

Er hat in den vergangenen Wochen die eine oder andere verbale „Watschn“ einstecken müssen, ist in der Sport-Öffentlichkeit immer wieder auch als Gesicht der Krise des SK Rapid hingestellt worden - doch Markus Katzer gibt sich kämpferisch! „Jetzt gerade ist es eine schwierige Phase, aber am Ende ist der Weg der richtige“, so der Sportchef der Grün-Weißen. Immerhin habe man in der Frühphase der Saison „ja schon gesehen, dass es die Mannschaft auch anders kann …“
Katzer verwies denn bei „Talk & Tore“ bei Sky auch auf den Umstand, dass der SK Rapid trotz einer Serie von zuletzt zwölf Spielen ohne Sieg aktuell trotzdem lediglich fünf Punkte hinter dem zweiten Platz in der Bundesliga liege.
Freilich: „Trotzdem sind wir uns bewusst, dass wir in einer ganz schwierigen und gefährlichen Situation sind, weil wir einfach in die Top-6 müssen. Nur dann bringt uns die Punkte-Halbierung näher an die vorderen Plätze, wo dann viel möglich ist.“
„Weit entfernt von den Top-Leistungen!“
Was seine Neuverpflichtungen der abgelaufenen Transfer-Perioden anbelangt, gestand Katzer durchaus ein, dass manche davon „jetzt weit entfernt sind von den Top-Leistungen, die sie schon gezeigt haben“. Aber man müsse ihnen auch die Zeit geben, um ihr Potenzial wecken zu können ...
Der fulminante Start in die Saison habe die Ansprüche und Hoffnungen der Fans extrem nach oben geschraubt. „Jeder hat dann auch vom SK Rapid als einem Meisterkandidaten gesprochen – genauso wie der Kader jetzt auf einmal nicht einmal mehr Bundesliga-tauglich sein soll“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.