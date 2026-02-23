Rapid-Sportchef Katzer: „Der Weg ist der richtige“

Er hat in den vergangenen Wochen die eine oder andere verbale „Watschn“ einstecken müssen, ist in der Sport-Öffentlichkeit immer wieder auch als Gesicht der Krise des SK Rapid hingestellt worden - doch Markus Katzer gibt sich kämpferisch! „Jetzt gerade ist es eine schwierige Phase, aber am Ende ist der Weg der richtige“, so der Sportchef der Grün-Weißen. Immerhin habe man in der Frühphase der Saison „ja schon gesehen, dass es die Mannschaft auch anders kann …“