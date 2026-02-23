Vorteilswelt
Glaubt an sein Team

Rapid-Sportchef Katzer: „Der Weg ist der richtige“

Bundesliga
23.02.2026 10:16
Rapid-Sportchef Markus Katzer
Rapid-Sportchef Markus Katzer(Bild: Krone KREATIV/gepa)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Er hat in den vergangenen Wochen die eine oder andere verbale „Watschn“ einstecken müssen, ist in der Sport-Öffentlichkeit immer wieder auch als Gesicht der Krise des SK Rapid hingestellt worden - doch Markus Katzer gibt sich kämpferisch! „Jetzt gerade ist es eine schwierige Phase, aber am Ende ist der Weg der richtige“, so der Sportchef der Grün-Weißen. Immerhin habe man in der Frühphase der Saison „ja schon gesehen, dass es die Mannschaft auch anders kann …“

Katzer verwies denn bei „Talk & Tore“ bei Sky auch auf den Umstand, dass der SK Rapid trotz einer Serie von zuletzt zwölf Spielen ohne Sieg aktuell trotzdem lediglich fünf Punkte hinter dem zweiten Platz in der Bundesliga liege.

Freilich: „Trotzdem sind wir uns bewusst, dass wir in einer ganz schwierigen und gefährlichen Situation sind, weil wir einfach in die Top-6 müssen. Nur dann bringt uns die Punkte-Halbierung näher an die vorderen Plätze, wo dann viel möglich ist.“

„Weit entfernt von den Top-Leistungen!“
Was seine Neuverpflichtungen der abgelaufenen Transfer-Perioden anbelangt, gestand Katzer durchaus ein, dass manche davon „jetzt weit entfernt sind von den Top-Leistungen, die sie schon gezeigt haben“. Aber man müsse ihnen auch die Zeit geben, um ihr Potenzial wecken zu können ...

Der fulminante Start in die Saison habe die Ansprüche und Hoffnungen der Fans extrem nach oben geschraubt. „Jeder hat dann auch vom SK Rapid als einem Meisterkandidaten gesprochen – genauso wie der Kader jetzt auf einmal nicht einmal mehr Bundesliga-tauglich sein soll“.

Bundesliga
23.02.2026 10:16
Ähnliche Themen
Rapid Wien
