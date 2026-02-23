Brentenbergtunnel wird ab sofort nachts saniert

Weil der Beton auch aushärten muss, wird es aus Sicherheitsgründen zum Teil auch tagsüber einspurige Sperren zwischen 6 und 14 Uhr geben – laut Asfinag nur an verkehrsarmen Tagen. Wie hoch der Schaden ist, kann die Asfinag noch nicht genau beziffern. Schätzungen zufolge sollen es vier bis fünf Millionen Euro sein.