Brentenbergtunnel wird ab sofort nachts saniert

Nachdem es im Vorjahr massive Behinderungen bei der Tunnelsanierung gegeben hatte, muss der Brentenbergtunnel nach einem Lkw-Brand abermals saniert werden. Los geht es schon am heutigen Montag. Was auf Autofahrer zukommt.
Die Tunnelröhre in Richtung Salzburg wurde Anfang Jänner bei einem Unfall eines Lkw beschädigt. Der Brand war so schlimm, dass sogar Beton von der Decke tropfte. Ab dem heutigen Montag wird der Tunnel nun saniert.
Laut Asfinag wird nur in der Nacht gearbeitet. Bis Ende Juni wird es wiederholt zwischen 20 und 6 Uhr nächtliche Ausleitungen zwischen dem Knoten Pongau (südlich der Anschlussstelle Werfen-Pfarrwerfen) und Paß Lueg geben. Vor den Sommerferien soll der Verkehr wieder regulär laufen.
Weil der Beton auch aushärten muss, wird es aus Sicherheitsgründen zum Teil auch tagsüber einspurige Sperren zwischen 6 und 14 Uhr geben – laut Asfinag nur an verkehrsarmen Tagen. Wie hoch der Schaden ist, kann die Asfinag noch nicht genau beziffern. Schätzungen zufolge sollen es vier bis fünf Millionen Euro sein.
