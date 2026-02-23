Zwei Wochen, 18 Medaille – Das war Olympia 2026!

Zum Abschluss der Olympischen Winterspiele in Norditalien runden wir in unserem Olympia-Magazin noch einmal alles ab. Moderator Martin Grasl und „Krone“-Sportchef Peter Moizi rücken die wichtigsten Leistungen noch einmal in den Mittelpunkt, gleichzeitig kommt die Kritik auch nicht zu kurz. Fakt ist aber: Österreich hat sportlich das Ergebnis von 2022 in Peking bestätigt!