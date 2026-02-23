Kate glänzte im Recycling-Traum von Gucci!

Für Prinzessin Kate war ihr Auftritt bei den BAFTAs nach der Krebserkrankung einer der bedeutendsten Abende seit Langem. Gleichzeitig galt es, mitten in der Monarchie‑Krise nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten‑Windsor Haltung zu zeigen – und zu beweisen, dass das Königshaus in Zeiten wie diesen nicht mit Prunk protzt.