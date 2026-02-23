Vorteilswelt
BAFTA-Looks 2026

Kate glänzte im Recycling-Traum von Gucci!

Star-Style
23.02.2026 10:17
Emma Stone, Prinzessin Kate und Jessie Buckley
Emma Stone, Prinzessin Kate und Jessie Buckley(Bild: Krone KREATIV/AP, EPA)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Bei den British Academy Film Awards zeigten Royals und Hollywood-Stars, was 2026 auf dem roten Teppich angesagt ist. Von Old-Hollywood-Diven bis zu modernen Cut-Out-Trends – hier kommen die schönsten Looks des Abends.

0 Kommentare

Für Prinzessin Kate war ihr Auftritt bei den BAFTAs nach der Krebserkrankung einer der bedeutendsten Abende seit Langem. Gleichzeitig galt es, mitten in der Monarchie‑Krise nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten‑Windsor Haltung zu zeigen – und zu beweisen, dass das Königshaus in Zeiten wie diesen nicht mit Prunk protzt.

Recycling statt Luxus-Show
Genau das gelang der Prinzessin mit ihrer himbeer‑rosafarbenen Traumrobe von Gucci. Ein Statement der Bescheidenheit und Stilsicherheit zugleich: Sie trug das Kleid bereits 2019 – und setzte nun bewusst auf Re‑Wear statt Luxus‑Show.

Prinzessin Kate und Prinz William
Prinzessin Kate und Prinz William(Bild: AFP/JAIMI JOY)

Fließende Stofflagen, ein bordeauxfarbener Samtgürtel, dazu eine elegante Clutch von Prada und schimmernde Pumps von Oscar de la Renta. Beim Schmuck griff sie tief ins royale Archiv – darunter funkelnde Diamant-Ohrringe von Cartier aus dem Besitz von Elizabeth II.

Lesen Sie auch:
Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA-Awards
Emotionales Geständnis
Kate kämpfte mit den Tränen, William „nicht ruhig“
23.02.2026

Emma Stone: Minimalistisch & mutig
Emma Stone setzte auf eine offenherzige, schwarze Robe. Schlicht, sexy, selbstbewusst – ein Look, der beweist: Schwarz geht immer.

Emma Stone
Emma Stone(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Jessie Buckley: Königsblau mit Wow-Faktor
Gewinnerin Jessie Buckley strahlte in einer leuchtend blauen, griechisch inspirierten Robe. Fließende Silhouette, starke Farbe – einer der Hingucker des Abends.

Jessie Buckley
Jessie Buckley(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Kate Hudson: Old Hollywood lebt
Kate Hudson erschien in einer roten Off-Shoulder-Robe und versprühte puren Diva-Glamour. Elegant, klassisch, selbstbewusst.

Kate Hudson
Kate Hudson(Bild: AP/Alberto Pezzali)

Sadie Sink & Alicia Vikander: Trend-Alarm 2026
Sadie Sink bezauberte in Salbeigrün mit rückenfreiem Schnitt – zart und modern.

Sadie Sink
Sadie Sink(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Alicia Vikander setzte auf eine funkelnde Cut-Out-Robe und bestätigte: Haut zeigen bleibt Trend.

Alicia Vikander
Alicia Vikander(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Ob royales Recycling, minimalistisches Schwarz oder knallige Statement-Farben – die BAFTAs 2026 lieferten einen der stärksten Red-Carpet-Jahrgänge der letzten Jahre.

Und mittendrin: eine Prinzessin, die beweist, dass der schönste Look manchmal schon im Kleiderschrank hängt.

Star-Style
23.02.2026 10:17
