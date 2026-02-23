Globales Wettrüsten heizt die Klimakrise an

„Klimateller“ chancenlos gegen Eurofighter

Die Ansätze des österreichischen Bundesheeres zur Dekarbonisierung würden diesen Widerspruch deutlich zeigen, erklärt Attac. Mit dem sogenannten „Klimateller“ gibt es seit 2021 regionales Essen in den Kasernen. Die Heizsysteme wurden teilweise auf Wärmepumpen umgestellt und eine Flotte von E-Autos angeschafft. „Diese Emissionseinsparungen stehen aber in keinem Verhältnis zu jenen Emissionen, die 36 neue Kampfjets verursachen, die Teil der Aufbauplans 2032+ sind“, betont die NGO. So stoße ein Eurofighter allein in einer einzigen Flugstunde rund elf Tonnen CO2 aus. „Das ist weit mehr als eine durchschnittliche Person in Österreich im ganzen Jahr verursacht“, so Attac.