Das Land im Fußball-Fieber: Österreich vs. Italien

Das ganze Land fiebert heute mit Österreich beim EM-Achtelfinale gegen Italien mit, am Public Viewing-Gelände auf dem Neuen Platz in Klagenfurt herrscht Stadionatmosphäre. Nicht weit vom Rathaus entfernt, wird Giuseppe Mana in seiner Bar Italien die Daumen drücken. Er hat mit den Azzurri die halbe Welt bereist.