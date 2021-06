Jubelnde Fans: Was beim Public Viewing erlaubt ist

Streitereien und Gewalt haben beim Public Viewing freilich nichts zu suchen. Doch was geht eigentlich? „Es gelten die gleichen Regeln wie in der Gastronomie. Ich betrete das Areal, zeige meinen 3-G-Nachweis, registriere mich am Tisch, sehe mir das Spiel im Sitzen an, konsumiere Getränke an meinem Platz – und dann verlasse ich das Areal geordnet. Von meinem Platz aufstehen darf ich eigentlich nur, um aufs WC zu gehen – das geht ohne Maske, denn es ist ja ein Freiluft-Event.“