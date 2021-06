Italo-Kärntner fiebern EM-Achtelfinale entgegen

Pizza ohne Leinwand und TV

In der Arnoldsteiner Pizzeria „Bella Italia“ gibt’s weder Leinwand noch TV-Gerät, „wir werden hinter den Handys mitfiebern“, so Chef Cataldo Cosentino, der wie Renato Bisignano vom „Bella Italia“ in Kühnsdorf in Eberndorf auf einen klaren Sieg der Azzurri tippt.