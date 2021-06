EURO-Hit ab 21 Uhr LIVE: Italien gegen Österreich

Traum vom Viertelfinale in München mit ÖFB-Fans

Ein mögliches Viertelfinale würde in München stattfinden - vor dann vielen österreichischen Fans. „Wir haben das auch in der Mannschaft thematisiert“, sagte Foda. „Wir werden alles versuchen, dass wir danach noch ein Spiel haben - und dass uns die Fans dann entsprechend begleiten können.“ Zum Duell der möglichen Gegner Belgien und Portugal am Sonntag in Sevilla wurden zwei ÖFB-Scouts entsandt. Foda: „Das würden wir nicht tun, wenn wir uns nicht eine kleine Chance ausrechnen würden.“