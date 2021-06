Männer wünschen sich Ex-Beziehung eher zurück

Wunsch nach Partner in Krise größer

In der Marktagent-Umfrage gaben 29 Prozent der Österreicher zwischen 18 und 69 Jahren an, Single zu sein. Das sind rund 1,8 Millionen Menschen. 43 Prozent der Befragten geben an, der Wunsch nach einem Partner wäre in der Pandemie größer geworden - vor allem bei Männern (51 Prozent) und bei Singles unter 30 Jahren (59 Prozent). „Single-Männer kommen laut der aktuellen Studie schlechter mit dem Alleinsein zurecht. Gerade in einer besonders herausfordernden Zeit erscheint es umso wichtiger, offen über seine Ängste, Sorgen und Bedürfnisse reden zu können“, resümiert Erb.