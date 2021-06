Billie Eilish: Entschuldigung nach Rassismus-Eklat

„Fantasie-Sprache“

Den Vorwurf, dass sie in einem weiteren Clip sich mit verstellter Stimme über den asiatischen Akzent im Englischen lustig gemacht hat, dementiert sie allerdings energisch: „Ich spreche in dem Clip meine Fantasie-Sprache, die ich mir bereits als Kind ausgedacht habe. So habe ich mein ganzes Leben zu Haustieren, Freunden und Familie gesprochen. Es ist ein unsinniges Wortgemisch und ich habe damit nur herumgealbert. Es imitiert in keinster Weise irgendjemanden oder nur im Geringsten eine andere Sprache, Akzent oder Kultur. Wer mich mein Leben lang kennt, weiß das!“