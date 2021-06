Billie Eilish zeigt Haut und gibt tiefe Einblicke

Es ist nicht lang her, da versteckte sie ihren Körper unter weiten Pullis und Schlabber-Hosen. Das war die alte Billie Eilish. Die neue Version der Sängerin ist nicht nur erblondet, sie enthüllt auch ihre Kurven und zeigt Haut. Die siebenfache Grammy-Gewinnerin veröffentlichte Ausschnitte aus ihrem neuen Musikvideo „Lost Cause“ auf Instagram. Darin zeigt sie sich mit Freundinnen in Schlaf-Outfits auf dem Bett - und lässt ihre Fans tief in ihren Ausschnitt blicken. Die 19-Jährige hat das Video selbst mit einer Entourage von Freundinnen bei sich zu Hause gedreht.