Milliardenbewertung für Wiener Lernhilfe-Start-up

Von Wien aus in die ganze Welt: Die digitale Lernplattform bringt immer mehr Schüler jeden Alters in individuell gestalteten Online-Stunden mit ausgewählten Lehrern in virtuellen Klassenzimmern zusammen, mittlerweile ist GoStudent - wie berichtet - bereits in über einem Dutzend Ländern präsent. Mit der neuen Finanzierung - insgesamt konnte das Start-up bereits über 291 Millionen Euro einsammeln - soll die globale Expansion weiter vorangetrieben und die Marke GoStudent, die gerade erst ihr fünfjähriges Bestehen feierte, weiter aufgebaut werden.