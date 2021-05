Wiener Start-up am besten Weg zum globalen Player

In „Testmärkten“ werden wichtige Erfahrungen gesammelt

Die Markteintritte in Russland, Mexiko und Kanada bezeichnet GoStudent als „Testmärkte“ - hier sollen wichtige Erfahrungen gesammelt werden, bevor das Wiener Ed-Tech den Start in benachbarten geografischen Regionen mit ähnlichen Marktgegebenheiten forcieren will. So soll der Launch in Mexiko den Weg zum Erfolg auf dem südamerikanischen Kontinent ebnen. Kanada wiederum sei die „kosteneffizientere“ Alternative zu den USA, um auch den englischsprachigen Norden Amerikas zu erobern.