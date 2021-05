Sondersitzung bei Opposition beliebt wie nie zuvor

Von Jänner bis Mai acht Sondersitzungen

Eine solche zu beantragen ist ein äußerst beliebtes Instrument insbesondere der Opposition - und in diesem Jahr so beliebt wie nie zuvor, zeigen Zahlen. Allein von Jänner bis Mai fanden bereits acht Sondersitzungen statt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten gab es überhaupt nur in drei Jahren acht Sondersitzungen, einmal waren es neun. Mehr als neun gab es seit 2000 nie.